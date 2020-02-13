الأنبا مرقس يترأس آخر قداسات صوم أهل نينوى

ترأس الأنبا مرقس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشبرا الخيمة قداس اليوم الثالث بمناسبة صوم أهل نينوى القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس شبرا البلد المطرانية. وشارك بالحضور عدد من الآباء الكهنة بالكنيسة والشمامسة والخدام.واختتمت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، صوم يونان، ووفقًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإن هذا الصوم يقع دائمًا قبل بداية الصوم الكبير بأسبوعين، وتصومه الكنيسة تشبّهًا بالنبي يونان، وذلك لأنه يهيئ أذهان الأقباط للصوم الكبير، ومدة صوم يونان ثلاثة أيام، ويبدأ عادة يوم الإثنين وينتهي بفصح يونان وذلك يوم الخميس.وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة.ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرآم بن زرعة السرياني (976- 979م) البطريرك الـ62 في القرن العاشر.