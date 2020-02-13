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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 23.4% انخفاض قيمة واردات المنتجات البترولية فى 2019

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:37 ص
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي قيمة صادرات مصر من المنتجات البترولية لـ4.907 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 4.694 مليار دولا رخلال 2018، بنسبة ارتفاع قيمته 4.54%.

وأشار جهاز الإحصاء، في بيان، إلى أنه تركزت في أعلى البنود البترولية غاز طبيعي مسيل، بلغ 1.236 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل 497 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قيمتها 148.7%.

أما فيما يخص الواردات، أظهرت بيانات الإحصاء أن قيمة إجمالي مصر من المنتجات البترولية بلغت 9.429 مليون دولار خلال عام 2019، مقابل 12.313 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة انخفاض قيمتها 23.4%.

وتركزت أقل البنود على انخفاض غاز طبيعي مسيل، حيث لم يتم استيراد أي كمية منه خلال عام 2019 مقابل 1125 مليون دولار خلال عام 2018، يليه بترول خام، حيث بلغت قيمته 2.877 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 3.544 مليار دولار خلال عام 2018، يليه غاز بيوتان "بوتجاز"، إذ بلغت قيمته 1.053 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 1.283 مليار دولار خلال عام 2018.

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