«رجال الأعمال» تستضيف رئيس مصلحة الجمارك.. 24 فبراير

تعقد لجنتا الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا، يوم الإثنين الموافق 24 فبراير، مع السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وبحضور كل من محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.يهدف اللقاء إلى استعراض ومناقشة، ما قامت به مصلحة الجمارك المصرية لتطوير العمل الجمركي بهدف تحسين مركز مصر في مؤشر التجارة الخارجية (الاستيراد والتصدير)، بالإضافة إلي إلقاء الضوء على آليات انضمام المتعاملين مع الجمارك لبرنامج الفاعل الاقتصادي وما له من فوائد اقتصادية.