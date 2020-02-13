بعد فشلها فى الماضى.. روسيا تعلن عن زيارة رئيس البرلمان العراقى

كشف السفير الروسي في العراق، ماكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، عن زيارة رسمية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات العراقية الحالية أدت إلى تأخير الزيارة.وأشار إلى أنه قد حدد وفودًا مشتركة بين الإدارات الروسية والعراقية ورجال الأعمال، لتفعيل الزيارات بين البلدين في العام الماضي، إلا أنه قد ألغت بعض الزيارات المهمة بين بغداد وموسكو، على التوالي، بسبب الوضع السياسي الصعب في العراق.وقال ماكسيموف: "رئيس البرلمان العراقي محمد حلبوسي ورؤساء بعض اللجان البرلمانية أرجأوا زياراتهم لروسيا هذا العام."منذ أكتوبر الماضي، كان المحتجون العراقيون يطالبون بفصل مجلس الوزراء ومكافحة الفساد وتحسين ظروف المعيشة.