نفيسة هاشم تستعرض استراتيجية الإسكان فى مصر بمشاركة خبراء دوليين

نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، جلسة تشاركية بعنوان "سياسات الإسكان المتكاملة- نحو تجديد حضري وتحضر مستدام" بمشاركة وزير الإسكان بدولة كولومبيا، ومدير منظمة للإسكان بالأردن، ورئيس مؤسسة التخطيط بوزارة التطوير الحضري بالمكسيك وعدد من المسئولين والخبراء الدوليين.استعرضت استراتيجية الإسكان فى مصر، والتى تم إعدادها بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأهمية تلك الاستراتيجية فى تحديد رؤية الدولة بقطاع الإسكان، وتحديد أطر السياسات بما يعالج مشاكل الإسكان الحالية، ويحقق آمال المواطن المصري فى الحصول على السكن المناسب.جاء ذلك خلال خلال مشاركتها ضمن وفد مصرى رفيع المستوى بفعاليات المنتدى الحضري العالمي العاشر بدولة الإمارات، والذي يتم عقده بدولة عربية لأول مرة، بمشاركة نحو ١٦٠ دولة، تحت شعار "مدن الفرص - ربط الثقافة والابتكار"، حيث استعرضت الحالة الراهنة للإسكان فى مصر، وأهم القضايا والتحديات ذات الصلة، مؤكدة أهمية الإسكان فى إحداث التنمية الحضرية المستدامة.