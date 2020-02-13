خبير فرنسي في جراحة المخ والأعصاب بمركز الطب الطبيعي بالعجوزة

يستضيف مركز جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، الأستاذ الدكتور نيكولاس لونجون خبير جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة مونبلييه بفرنسا.ويأتي ذلك خلال الفترة من 15 حتى 21 مارس المقبل، حيث يقوم خلالها بمناظرة حالات وإجراء جراحات العمود الفقري.ويتم حاليا مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية يوميا عدا يومي الإثنين والجمعة.