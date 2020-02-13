«الأخ الكبير» يواصل الإثارة في الحلقة الـ 30

لا يزال مسلسل الأخ الكبير يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة وبحثًا بين الجمهور، خاصة أن العمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة.فكرة المسلسلمسلسل "الأخ الكبير" تدور أحداثه في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير "حربي" مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء كانت هذه التحديات على الصعيد الأسري أو العملي.وانتهت مشاكل حربي بمقتل شقيقته التي كان متعلقًا بها بشكل كبير.مسلسل "الأخ الكبير" الحلقة 30بينما تنقلب حياة حربي رأسًا على عقب ويدخل في صراعات كبيرة مع عدة أشخاص ويحاول الوصول إلى الجاني، بالتحديد بعدما اتهم هو بقضية قتلها، والذي جعله يدخل السجن، واتهم أيضا بقضية قتل فريدة وهي بنت رجل أعمال مشهور.وفي الحلقة نلاحظ هروب حربي أبورجيلة من السجن، وذلك بعد مساعدة رجال والد فريدة، الذي من المتوقع أن يضع اتفاقًا بينهما، وهو هروب حربي من السجن، مقابل معرفة من قتل فريدة، وإلقاء جثتها في مكان عمل الحاج أبورجيلة والد حربي.ويُعرض مسلسل الأخ الكبير، الذي حاز على إعجاب عدد كبير من المشاهدين، نظرًا لكم الإثارة والتشويق به في كل حلقة، على قناة "CBC" و"CBC دراما".ويُعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ8 مساءً، والإعادة تكون 3 مرات في تمام الساعة الـ11 مساءً على قناة "سي بي سي دراما"، وفي تمام الساعة 11 صباحًا عبر قناة "سي بي سي"، والعرض الأخير يكون عبر قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة 2 مساءً.