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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الأخ الكبير» يواصل الإثارة في الحلقة الـ 30

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:26 ص
محمد رجب
محمد رجب
دعاء عبد المقصود
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لا يزال مسلسل الأخ الكبير يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة وبحثًا بين الجمهور، خاصة أن العمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة.

فكرة المسلسل
مسلسل "الأخ الكبير" تدور أحداثه في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير "حربي" مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء كانت هذه التحديات على الصعيد الأسري أو العملي.

وانتهت مشاكل حربي بمقتل شقيقته التي كان متعلقًا بها بشكل كبير.

مسلسل "الأخ الكبير" الحلقة 30
بينما تنقلب حياة حربي رأسًا على عقب ويدخل في صراعات كبيرة مع عدة أشخاص ويحاول الوصول إلى الجاني، بالتحديد بعدما اتهم هو بقضية قتلها، والذي جعله يدخل السجن، واتهم أيضا بقضية قتل فريدة وهي بنت رجل أعمال مشهور.

وفي الحلقة نلاحظ هروب حربي أبورجيلة من السجن، وذلك بعد مساعدة رجال والد فريدة، الذي من المتوقع أن يضع اتفاقًا بينهما، وهو هروب حربي من السجن، مقابل معرفة من قتل فريدة، وإلقاء جثتها في مكان عمل الحاج أبورجيلة والد حربي.

ويُعرض مسلسل الأخ الكبير، الذي حاز على إعجاب عدد كبير من المشاهدين، نظرًا لكم الإثارة والتشويق به في كل حلقة، على قناة "CBC" و"CBC دراما".

ويُعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ8 مساءً، والإعادة تكون 3 مرات في تمام الساعة الـ11 مساءً على قناة "سي بي سي دراما"، وفي تمام الساعة 11 صباحًا عبر قناة "سي بي سي"، والعرض الأخير يكون عبر قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة 2 مساءً.

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