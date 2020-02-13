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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع موقف رقمنة منظومة التأمين الصحى

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:23 ص
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذى لمحاور تنفيذ مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تتضمن البنية التكنولوجية، وما يتعلق بالربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة فى محافظات المرحلة الأولى التجريبية بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط عدد 53 موقعًا تابعًا للمنظومة فى محافظة بورسعيد، فضلًا عن 118 منشأة فى محافظة الأقصر، و25 منشأة فى محافظة جنوب سيناء.

وتطرق الوزير إلى محور التطبيقات المستخدمة فى المنظومة، ومنها ما يخص تسجيل المنتفعين، ومقدمى الخدمة والملف الطبى، وكذا إدارة عمليات التأمين والمطالبات وإدارة الموارد المالية، منوهًا إلى أنه تم تسجيل عدد 600 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد، وتفعيل تطبيق مقدمى الخدمة والملف الطبى، الذى تم من خلاله تسجيل ما يزيد على 100 ألف زيارة لعدد ما يقرب من 70 ألف منتفع منذ بداية التشغيل فى 14-9-2019.

وأشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذى للمحور الخاص بعناصر تشغيل منظومة التأمين الصحى عبر هيئاتها الثلاث، موضحًا أنه تم تفعيل أكثر من 600 مستخدم لتشغيل 31 وحدة ومركزًا و7 مستشفيات و3 منشآت تابعة للهيئات، مضيفًا أنه تم تدريب ما يزيد على 2000 مستخدم من أطقم طبية وفنية وإدارية في محافظة بورسعيد على أنظمة وتطبيقات المنظومة، وجارٍ الإعداد لإقامة برامج تدريبية لمستخدمى منظومة التأمين الصحى فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء.

وأكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملًا وربطًا بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات، مشيرًا إلى أنه تم الربط بين منظومة تسجيل المنتفعين والبوابة الحكومية، كما تم الربط بين قواعد بيانات المنتفعين وقواعد البيانات القومية.

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