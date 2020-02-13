رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: فحص 12 ألف مواطن مجانًا فى «عزبة الهجانة»

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الكشف الطبي والعلاج بالمجان لـ12 ألفًا و782 مواطنًا منذ وصول القافلة الطبية المجانية الشاملة لمنطقة عزبة الهجانة، في اليوم التاسع من شهر فبراير الجاري وحتى أمس.

وكشفت الوزيرة أنها وجهت بتنظيم القافلة الطبية بصفة دورية شهرية لأهالي منطقة العزبة بالمجان، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارة سيادته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتًا إلى تحويل 570 مواطنًا لمستشفى منشية البكرى لإجراء عمليات جراحية واستكمال فحوصات متقدمة.

وأشار مجاهد إلى أنه تم فحص 777 مواطنًا بمعامل الدم والطفيليات، و50 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 299 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر، مضيفًا أنه تم تثقيف 800 مواطن من خلال ندوات توعوية صحية تم عقدها على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، والعناية بالمسنين.

وأضاف مجاهد أنه تم نقل 40 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكري لاستكمال عمل فحوصات متقدمة، وإعادتهم مرة أخرى للمنطقة، كما تمت مناظرة 42 مواطنًا باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة، حيث تضم القافلة موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية.

وأكد مجاهد أن القافلة توفر 120 صنفًا من الأدوية تغطي كافة الأمراض، وذلك بالصيدلية المتنقلة، وسيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، بالإضافة إلى توفير عربة للتسجيل الطبي، ووحدة لاستطلاع رأى المواطنين فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«الشيوخ» يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

منذ حوالي 14 ساعة

السعودية تبدأ التحقيق مع 475 موظفًا بتهم فساد

منذ ساعة و 11 دقيقة

استكمال مفاوضات سد النهضة وإعلان النتائج غدًا

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي الكوري ينظم حفلًا موسيقيًا بدار الأوبرا.. الإثنين

معرض استيعادى للفنانة أزميرالد حداد بقاعة «الباب».. الثلاثاء

أسرة نجيب محفوظ تسلم 257 كتابًا لـ«التنمية الثقافية» (صور)

«ولاد البلد» معرض بـ جاليري جرانت حتى 29 فبراير