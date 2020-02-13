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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الطاقة: هبوط طلب النفط فصليا للمرة الأولى خلال 10 سنوات

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:19 ص
النفط
النفط
وكالات
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن الطلب على النفط سيتراجع على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وذلك للمرة الأولى منذ ذروة الأزمة المالية في 2009، متأثرا سلبا بتفشي فيروس الصين.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري: عواقب كوفيد-19 بالنسبة للطلب العالمي على النفط ستكون كبيرة، أصبح من المتوقع أن ينكمش الطلب 435 ألف برميل يوميا في الربع الأول، في أول انخفاض ربع سنوي خلال أكثر من عِقد." وكوفيد-19 هو الاسم العلمي الجديد للفيروس.

وأضافت وكالة الطاقة: بالنسبة للعام 2020 بأكمله، قلصنا توقعنا للنمو العالمي 365 ألف برميل يوميا إلى 825 ألف برميل يوميا، الأدنى منذ 2011، مضيفة، أنها تفترض عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته تدريجيا من الربع الثاني.

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