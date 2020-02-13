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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شوقي: يجب سؤال الطلاب "ماذا تعلمت؟" وليس "جبت كام؟"

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:17 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم الجديد الذي تم تطبيقه علي الصفين الأول والثاني الثانوى نجح بشكل مبهر مع الطلاب، على الرغم من تخوف وقلق أولياء أمورهم.

وأضاف الوزير، أن نفس دفعة الثاني الثانوى التي كان متوسط طلابها في كل المواد 20% في مايو الماضي، ارتفع متوسط استيعابهم بعد 6 أشهر ليصل لـ70%، مشيرًا إلى أن التقييم الجديد أبرز المهارات بشكل أفضل.

وأوضح شوقي، أنه يجب تغيير سؤالنا للطلاب من "حصلت على كام؟" لـ"ماذا تعلمت؟"، قائلا: "نريد طفلًا مصريًا شغوفًا بالعلم والتعلم والمعرفة يستطيع المنافسة في القرن الـ21".

جاء ذلك خلال الجلسه الافتتاحيه بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي".

حضر المؤتمر الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي مصيلحي، وزير التموين، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ونواب وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديريات التعليمية، ومحمد رمضان مدير مركز القومي للامتحانات.

ويشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.
شوقي: يجب سؤال الطلاب "ماذا تعلمت؟" وليس "جبت كام؟"
شوقي: يجب سؤال الطلاب "ماذا تعلمت؟" وليس "جبت كام؟"
شوقي: يجب سؤال الطلاب "ماذا تعلمت؟" وليس "جبت كام؟"
شوقي: يجب سؤال الطلاب "ماذا تعلمت؟" وليس "جبت كام؟"

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