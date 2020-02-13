انطلاق الاجتماع الأول لمناقشة سداد مستحقات لبنان

بدأ الاجتماع المالي والاقتصادي للحكومة اللبنانية، منذ قليل، في قصر بعبدا برئاسة ميشال عون الرئيس اللبناني.وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.ويتركز البحث في الوضع المالي والنقدي والاقتصادي والخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الاستحقاقات المقبلة، لسداد سندات اليوروبوندز المستحقة في التاسع من مارس.وكان قد سبق الاجتماع، لقاء ثلاثي بين عون وبري ودياب لمناقشة مجمل التطورات وخصوصا الوضع المالي والنقدي.