«nameskids» دليل معاني أسماء الأطفال الجديدة 2020

جاء موقع اسماء الاطفال nameskids.com لكي يكون نافذة إعلامية متطورة تشرح معاني أسماء الأطفال الجديدة التي تتناسب مع الإناث والذكور على حد سواء كما يساعد الموقع الآباء والأمهات في اختيار أسماء مميزة تتناسب مع أطفالهم وتضيف إلى شخصيتهم حيث إنه من المعروف إن لكل إنسان نصيب من اسمه.

ويقدم موقع أسماء الأطفال دليل شامل ومتكامل للأسماء الجديدة التي تواكب العصر الحديث حيث يظهر كل يوم مجموعة من الأسماء المميزة اللطيفة والتي يجهل الكثير معناها؛ لذلك يعمل الموقع على شرح معناها ومدى ملائمتها للتقاليد المجتمعية إضافة إلى حكم التسمية بها في الدين وفقًا لنصوص الشريعة.

ويتابع القائمون على موقع أسماء الأطفال الأسماء الجديدة الأجنبية والعربية ويرصدون معناها في معجم اللغة العربية كما يبحثون عن أقرب معنى لها في نصوص الدين لكي يضعوا أمام القارئ كافة المعلومات التي يبحث عنها.

ويضم موقع أسماء الأطفال خمسة أقسام رئيسية هم " اسماء اطفال اسلامية، اسماء اطفال اجنبية، اسماء اطفال عربية، اسماء فيس بوك ، اسماء اطفال مسيحية" ويتناول كل قسم مجموعة من المقالات المميزة والهامة التي تشغل اهتمام القراء.

ويمكنكم عند تصفح قسم اسماء اطفال مسيحية التعرف على معاني الأسماء المسيحية التي يمكن اختيارها للأطفال من الذكور والإناث كما يعرض الموقع معناها ويوضح أصل التسمية بها سواء من الكتاب المقدس أو سير الشهداء والقديسين في المسيحية.

ويوضح الموقع أيضًا من خلال قسم أسماء أطفال أجنبية معاني الأسماء الأجنبية الجديدة التي ترد إلى مسامعنا من الدول الغربية والأوروبية وتوضح المقالات في القسم مدى إتفاق هذه الأسماء مع الدين والشريعة الإسلامية وحكم اطلاقها على المواليد من أبناء الأمة الإسلامية.

ويستقبل الموقع تساؤلات واستفسارات زائري الموقع حول معاني بعض الأسماء كما يخصص القائمون عليه مقالات معينة لتلبية حاجات القراء وتوضيح معاني الأسماء الذي يرسلون استفساراتهم حولها.