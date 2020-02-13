معرض استيعادى للفنانة أزميرالد حداد بقاعة «الباب».. الثلاثاء

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية المعرض الاستيعادي للفنانة أزميرالدا حداد بحضور الدكتورة إيناس حسني، مدير قاعة "الباب سليم"، بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية، وذلك في السابعة مساءً، يوم الثلاثاء 18 فبراير ويستمر حتى 29 فبراير.قال الدكتور محسن عطية عن الفنانة "كانت أزميرالد حداد فنانة كثيرة الترحال مما أثر في توسيع أفقها الفني، وقد تميزت بالأداء التبسيطى، والتلقائية فى اختيار الألوان، والجرأة في طرق التنفيذ وفى خلق الأجواء الخاصة بعالمها الفنى".وتابع: "وصف طريقتها الناقد حسين بيكار بأنها تتميز بطاقة وحشية متمردة وبتلقائية وبقلب مفتوح أما أحمد هريدى فقد وصف أعمالها الفنية بأنها شاعرية وتتميز بالرقة والبساطة".وقال عنها كمال الملاخ "عاشت مع الترحال كالفراشة فى أرض الله الواسعة كان انطلاقها في عالم الفن على لوحاتها يميل إلى الأفق المفتوح المطلق فى ألوانها وأدائها بساطة البراءة تقودها الفطرة وألوانها جريئة مثل لمساتها فالفن عندها أجواء وليست التفاصيل هى التى تعنيها يكاد فنها أن يصبح شعرا".