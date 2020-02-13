رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: نسعى لرفع مستوى المرافق بمصيف بلطيم

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:28 ص
جمال نور الدين
جمال نور الدين
مصطفى عنز
طباعة
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أهم المحاور الرئيسية فى تطوير مدينة مصيف بلطيم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين متمثلًا فى تطوير الكورنيش، والشواطئ، والطرق الرئيسية كأي قرية سياحية، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمصيف بلطيم، بدايةً من عمل حملات نظافة وتطهير للشواطئ على ان يتم تخصيص معدة نظافة لكل شاطئ، ووضع صناديق القمامة.

وكلف المحافظ، بإقامة وحدات لتغيير ملابس المصطافين، والقيام بصيانة متكاملة، وتركيب العدادات، وتركيب مجموعة من الأدشاش الثابتة، وإعادة تأهيل دورات المياه، والالتزام بالشروط والقواعد المخصصة، فضلًا عن توحيد شكل المظلات والكراسى بالشواطئ، وتسوية الطرق المؤدية إلى الشواطئ وعمل مسارات "المشايات" الواصلة من الكورنيش للبحر، وتخصيص ممشى لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل الوصول إلى الشاطئ، وإقامة الملاعب الشاطئية، وتوفير المواقع والمعدات المخصصة لها، ودراسة الأماكن الغير مستغلة، وإعادة استغلالها على حسب الحاجة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم زراعة الأشجار على الكورنيش، وإقامة المقاعد، وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار، واستكمال سور الكورنيش بشاطئ الفنار، بالإضافة إلى استبدال أعمدة الكهرباء بالفايبر لتتحمل العوامل الجوية من رطوبة وتغيرات جوية، وإعادة تطوير المحلات والأكشاك، وتحديد أنشطتهم، والتزام الكافيتريات بتطوير محيطها، ورفع الإشغالات، ورفع كفاءة الكافيتريات، والحفاظ على المظهر الجمالى للشاطئ، وإلغاء جميع عقود المستأجرين المخالفين.

ووجه المحافظ، التنسيق الحضارى بالبدء فى تطوير الشواطئ بالتعاون مع التعليم الفنى، لاستغلال طاقات الشباب، لتعزيز الحس الوطنى، لافتًا أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية بالدولة، كما كلف السكرتير العام المساعد، بإزالة كافة التعديات على الأراضى بالتنسيق مع وحدات التدخل السريع، ضمن أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ15، لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على إزالة أى منشآت يتم بناؤها بدون ترخيص فورًا، وحظر دخول أية معدات أو مواد بناء من بوابات المصيف إلا بتصريح.

وأعطى تعليماته لرئيس مدينة مصيف بلطيم، بتحسين الخدمات، ورفع مستوى النظافة العامة بالمدينة، ورفع الإشغالات من الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، مكلفًا بتنجيل الفراغات الموجودة بالشوارع، وزيادة المساحات الخضراء حتى تظهر الشوارع بصورة جمالية لائقة.

وأكد على رفع الحالة الأمنية بمصيف بلطيم، وتفعيل الـ4 بوابات الخاصة بمداخل المصيف، وتعيين أفراد أمن على جميع البوابات، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين، وتلبيية احتياجاتهم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

منذ ساعة

انخفاض الحرارة مرة أخرى الأرصاد تحذر من الانخداع بالجو (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«الشيوخ» يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد «سهران»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

أولمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

عودة «حواديت الأراجوز» وفرقة «رضا».. الليلة

الليلة.. حفل لـ «بنات السيرة الهلالية» في بيت السناري

ندوة «وسائل فعالة فى تربية الأطفال» بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية اليوم