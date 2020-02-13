محافظ كفر الشيخ: نسعى لرفع مستوى المرافق بمصيف بلطيم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أهم المحاور الرئيسية فى تطوير مدينة مصيف بلطيم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمصطافين متمثلًا فى تطوير الكورنيش، والشواطئ، والطرق الرئيسية كأي قرية سياحية، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمصيف بلطيم، بدايةً من عمل حملات نظافة وتطهير للشواطئ على ان يتم تخصيص معدة نظافة لكل شاطئ، ووضع صناديق القمامة.وكلف المحافظ، بإقامة وحدات لتغيير ملابس المصطافين، والقيام بصيانة متكاملة، وتركيب العدادات، وتركيب مجموعة من الأدشاش الثابتة، وإعادة تأهيل دورات المياه، والالتزام بالشروط والقواعد المخصصة، فضلًا عن توحيد شكل المظلات والكراسى بالشواطئ، وتسوية الطرق المؤدية إلى الشواطئ وعمل مسارات "المشايات" الواصلة من الكورنيش للبحر، وتخصيص ممشى لذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل الوصول إلى الشاطئ، وإقامة الملاعب الشاطئية، وتوفير المواقع والمعدات المخصصة لها، ودراسة الأماكن الغير مستغلة، وإعادة استغلالها على حسب الحاجة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم زراعة الأشجار على الكورنيش، وإقامة المقاعد، وتمهيد الممرات والمسارات بالبلاطات الخرسانية بشكل موحد، وتجميل الأسوار، واستكمال سور الكورنيش بشاطئ الفنار، بالإضافة إلى استبدال أعمدة الكهرباء بالفايبر لتتحمل العوامل الجوية من رطوبة وتغيرات جوية، وإعادة تطوير المحلات والأكشاك، وتحديد أنشطتهم، والتزام الكافيتريات بتطوير محيطها، ورفع الإشغالات، ورفع كفاءة الكافيتريات، والحفاظ على المظهر الجمالى للشاطئ، وإلغاء جميع عقود المستأجرين المخالفين.ووجه المحافظ، التنسيق الحضارى بالبدء فى تطوير الشواطئ بالتعاون مع التعليم الفنى، لاستغلال طاقات الشباب، لتعزيز الحس الوطنى، لافتًا أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية بالدولة، كما كلف السكرتير العام المساعد، بإزالة كافة التعديات على الأراضى بالتنسيق مع وحدات التدخل السريع، ضمن أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ15، لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على إزالة أى منشآت يتم بناؤها بدون ترخيص فورًا، وحظر دخول أية معدات أو مواد بناء من بوابات المصيف إلا بتصريح.وأعطى تعليماته لرئيس مدينة مصيف بلطيم، بتحسين الخدمات، ورفع مستوى النظافة العامة بالمدينة، ورفع الإشغالات من الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، مكلفًا بتنجيل الفراغات الموجودة بالشوارع، وزيادة المساحات الخضراء حتى تظهر الشوارع بصورة جمالية لائقة.وأكد على رفع الحالة الأمنية بمصيف بلطيم، وتفعيل الـ4 بوابات الخاصة بمداخل المصيف، وتعيين أفراد أمن على جميع البوابات، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين، وتلبيية احتياجاتهم.