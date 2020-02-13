السودان يوقع اتفاقا مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية

أعلنت وزارة العدل السودانية الخميس، أنها وقعت اتفاقا في واشنطن مع أسر ضحايا تفجير المدمرة كول التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمني عام 2000.وأكدت الوزارة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، أن الاتفاق تم توقيعه في السابع من فبراير الحالي دون أن تذكر مبلغ التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق جزء من جهود السودان لشطب اسمه من قائمة الولايات المتحدة لـ"الدول الراعية للارهاب".