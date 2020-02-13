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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين اداء مؤشرات بورصة الكويت ، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- اخر تعاملات الاسبوع ، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.02 % ، و0.03 % على التوالي ، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.01 % و0.17 % .

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:22 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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تباينت أداء مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع - حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.02%، و0.03 % على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.01% و0.17%.

وتصدر قطاع التكنولوجيا التراجعات بمستهل التداولات، بانخفاض بلغت نسبته 8.33 %، فيما تصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بارتفاع بلغت نسبته 0.52%.

وجاء سهم "أسمنت خليج" على رأس قائمة المتراجعين للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.43 %، بينما تصدر سهم "رماية" الارتفاعات بنسبة 21%.

وبلغ حجم تداولات ببورصة الكويت بالمستهل مستوى 178.7 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 3525 صفقة بقيمة 10.02 مليون دينار.

وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" قيمة التعاملات بـ 1.79 مليون دينار مرتفعًا 0.3%، فيما تصدر سهم "المستثمرون" نشاط حجم التداولات ب 53.1 مليون سهم مرتفعًا 13.77%.

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