تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

تباينت أداء مؤشرات بورصة الكويت، لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع - حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.02%، و0.03 % على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.01% و0.17%.وتصدر قطاع التكنولوجيا التراجعات بمستهل التداولات، بانخفاض بلغت نسبته 8.33 %، فيما تصدر قطاع الاتصالات الارتفاعات بارتفاع بلغت نسبته 0.52%.وجاء سهم "أسمنت خليج" على رأس قائمة المتراجعين للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.43 %، بينما تصدر سهم "رماية" الارتفاعات بنسبة 21%.وبلغ حجم تداولات ببورصة الكويت بالمستهل مستوى 178.7 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 3525 صفقة بقيمة 10.02 مليون دينار.وتصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" قيمة التعاملات بـ 1.79 مليون دينار مرتفعًا 0.3%، فيما تصدر سهم "المستثمرون" نشاط حجم التداولات ب 53.1 مليون سهم مرتفعًا 13.77%.