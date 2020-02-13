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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد، وعادل بزاوى، مدير الشئون القانونية، ورؤساء المراكز والمدن.

وقال المحافظ، أنه تم تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "إسعاد أبو المجد إبراهيم صالح، من مركز بيلا بمساحة 92.84م2، ومسعد إبراهيم عبد القادر، من مركز دسوق، بمساحة 66.46م2، ومحمد عبد الفتاح يوسف، من مركز بيلا، بمساحة 235.9م2، ومحمد محمد أبو عضمة، من مركز قلين، بمساحة 265م2، وصابر محمد عبد الفتاح، من مركز سيدى سالم، بمساحة 302.48م2، ونوال إسماعيل عبد القادر، من مركز سيدى سالم، بمساحة 120.7م2، وإبراهيم إسماعيل عبد القادر من مركز سيدى سالم، بمساحة 160.6م2، وأحمد بسطويسى جابر، من مركز بلطيم بمساحة 11163.55م2، ومحمد محمد عبد الجواد، من مركز قلين، بمساحة 252م2، وورثة على محمد الفحل، من مركز الحامول، بمساحة 408م2، وسامى البسيونى المتولى، من مركز بيلا، بمساحة 10.6م2".

وشدد محافظ كفر الشيخ، على سرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، مشيرًا إلى أن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائى للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 346 عقد تقنين.
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)
تسليم 11 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة بكفر الشيخ (صور)

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