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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المشاط تبحث مع كوريا الجنوبية تعميق التعاون الإنمائى

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:08 ص
المشاط
المشاط
حسن كامل - أسماء إبراهيم
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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، لمناقشة تعميق التعاون الإنمائي بين الجانبين، في إطار الشراكة الشاملة الموقعة بينهما، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية نحو 458 مليون دولار، أبرزها مشروعات تطوير نظم إشارات سكة حديد نجع حمادي الأقصر بطول 118 كيلومتر، بقيمة 115 مليون دولار، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو، وتطرق الجانبان إلى التعاون مع البنك الكوري للاستيراد والتصدير، أكبر مؤسسة كورية تساهم في التمويلات الذكية للمشروعات التنموية.

وأكدت رانيا المشاط، تطلع الحكومة المصرية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية، وإقامة مشروعات تنموية جديدة.

من جهته، أعرب السفير الكوري، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الإنمائي والاقتصادي مع مصر، لتحقيق نجاحات تنموية جديدة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بتوسيع نشاطه في مصر مثل مصانع "إل جي" وسامسونج.

وأكد الجانبان، أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في مشروعات تنموية بالشراكة مع شركاء التنمية، في إطار تحقيق التكامل بينهم، وأشاد الجانبان، بقصص النجاح التي تحققها المشروعات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية مثل مشروع إنشاء مصنع لمشتقات الدم والبلازما الذي يمثل شراكة بين القطاع الخاص المصري والكوري.

الجدير بالذكر، أن هذا هو اللقاء الثاني للدكتورة رانيا المشاط، منذ توليها وزارة التعاون الدولي مع مسئولين من كوريا الجنوبية، إذ سبق أن التقت وفدا رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج المدير التنفيذي للبنك الكوري للاستيراد والتصدير، في ختام زيارتهم لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

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