الأنبا ديمتريوس يعلن إغلاق باب الطعون للمتقدمين للكهنوت

أعلن الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، اليوم الخميس، عن إغلاق باب الترشيحات لتذكيات الآباء الكهنة الجدد.وقال الأنبا ديمتريوس في بيان له: وصلني ترشيحات بخصوص رسامة الأباء الكهنة الجدد في كنائس الإيبارشية ونطرح هذه الأسماء على جميع شعب الإيبارشية.وأوضح أنه في حالة وجود أى شكاوى أو طعون حول أي اسم من الأسماء، يمكن إرسالها في خطاب مغلق للأب الأسقف، ويرجي عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التشهير بأحد، على أن يكون الاعتراض لأسباب موضوعية ولها دلائل كافية.