وثيقة سرية تثبت تورط مساعد سابق لأردوغان ونجله بلال مع القاعدة

كشفت وثيقة سرية حصل عليها الموقع السويدي"نورديك مونيتور" أن نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ورئيس الوفد التركي، له صلات سابقة بممول لتنظيم القاعدة.وفقًا للوثيقة، تم تحديد عاكف كيليش وهو مساعد سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه كان على علاقة قوية مع ياسين القاضي ونجله معاذ القاضي، حيث أن ياسين القاضي مدرج كممول للقاعدة في قوائم الخزانة الأمريكية والأمم المتحدة على سنوات عديدة.وكشفت الوثيقة السرية أنه كان هناك اتصالات بين كيليش ومعاذ القاضي في 19 أغسطس 2013 في الساعة 23:01، حيث تحدث الاثنان عبر الهاتف وهي المكالمة التي تم تسجيلها، وخلال المكالمة تطرق كيليش إلى أنه التقى معاذ وعائلته في مكة قبل عامين من إجراء المحادثة.وكشفت الوثيقة أن كلا من كيليتش الذي كان في اسطنبول، ومعاذ وأبيه ونجل أردوغان بلال وآخرين، كانوا جزء من تحقيق حكومي تركي حيث كان يتم النظر إليهم على أنهم جزء من شبكة الجريمة المنظمة التي تمارس الاحتيال على الحكومة التركية في ملكية عامة بملايين الدولارات في اسطنبول، فضلا عن شراء الوثائق المزورة وانتهاك العديد من القوانين التركية.وكشفت الوثيقة أن معاذ كان يقابل كثيرا واحدا من أقرب المقربين لكيليش ويدعى طه، كما ذهب معاذ لتركيا العديد من المرات من أجل تمثيل المصالح التجارية السرية لوالده وإصلاح الصفقات السرية من خلال أصدقائه المؤثرين في الحكومة التركية، بما في ذلك كيليش والعديد من السياسيين الآخرين.وفي محادثة هاتفية أخرى، سأل كيليش معاذ عن والده ياسين، وأجاب معاذ أنه كان في اسطنبول أيضًا، وقد يذهب إلى أنقرة، وقال معاذ: "سأخبره أن يتصل بك إذا ذهب إلى أنقرة"، واتفق الاثنان على الاجتماع في اسطنبول في المرة القادمة التي جاء فيها معاذ ووالده إلى تركيا.وفي المحادثة عرض كيليش تقديم أي مساعدة ممكنة لمعاذ وأبيه في حال واجهت أي مشاكل أثناء وجوده في تركيا، ورد معاذ قائلًا موافقا وتابع معاذ أنه يعمل مع شركائه بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي وصديق بلال المقرب عبد الكريم، الذي كان يعمل لدى وكالة الاستثمار التركية في ذلك الوقت.نصت النسخة السرية التي أذنت بها محكمة اسطنبول في 18 أغسطس 2013 على:القاضي رجل أعمال سعودي كان مدرجًا في قائمة الإرهابيين العالميين المصممين خصيصًا لوزارة الخزانة الأمريكية بالإضافة إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة، ودخل تركيا سبع مرات قبل أن ينزع اسمه من قوائم المشتبه في دعمهم للأنشطة الإرهابية.دخل تركيا دون أي وثائق في مطارات مختلفة، حيث وصل على متن طائرته الخاصة مع المعرفة والحماية الكاملة لحكومة أردوغان، كما حصل على سيارة رسمية وحارس شخصي وسائق من قبل الحكومة، القاضي الذي أطلق عليه "المحيط" من قبل من حوله، وعقد أردوغان 12 اجتماعا في تركيا، يشير ملف التحقيق إلى أن القاضي التقى وكيل وكالة الاستخبارات الوطنية "هاكان فيدان" خمس مرات خلال فترة لم يُسمح له بدخول تركيا.كان المدعي العام الذي يجري التحقيق يخطط لاحتجاز المشتبه فيهم المذكورين في ملخص الإجراءات في 25 ديسمبر 2013، ومع ذلك علمت الحكومة بالتحقيق وردّت بشكل استباقي، وعينت ضباط شرطة جدد موالين لها، ثم غيّرت القوانين تدريجيا فيما بعد إلى تأكد من توقف التحقيق، كان من الممكن أن يؤدي التحقيق إلى سلسلة من الاعتقالات والاعتقالات لو سمح للمدعي العام بمواصلة عمله بشكل مستقل.