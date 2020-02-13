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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تشكيل عصابي استغل الأطفال في التسول بمدينة نصر

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:06 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس تشكيل عصابي يتكون من 4 سيدات وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بصحبتهم عدد كبير من أطفال الشوارع، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام سيدتين "لهما معلومات جنائية"، مقيمتين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية وبصحبتهما طفلتين "نجلتى زوج والدة إحداهما وبمناقشتهما أقرت إحداهما بإستغلال "نجلتى زوج والدتها" فى أعمال التسول بمساعدة الثانية.

وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى استغلال الأطفال والاتجار بهم عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة بالإشتراك مع سيدتين، مقيمتين بدائرة قسمى شرطة "الشرابية، مدينة نصر أول" بالقاهرة – عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

بإعداد الأكمنة اللازمة لهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية، وبصحبتهم 4 أطفال أنجال إحدى المتهمات، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال "الأولى والثانية" أيدوها، وأقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

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