مقتل 9 من مسلحى الفصائل الموالية لتركيا فى ريف الحسكة

أعلن المرصد السوري، اليوم، عن مقتل 9 من مسلحي الفصائل الموالية لتركيا في معارك مع "قسد" في ريف الحسكة.ونشر المرصد السوري- في بيانه- أنه تم قتل العناصر خلال اشتباكات عنيفة ليلة أمس بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات "قسد" على محاور ريف تل تمر، حيث دارت اشتباكات عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 فبراير، قصفًا صاروخيًا مكثفًا نفذته القوات التركية على مناطق في قرى أم الخير ومجيبرة الشرابيين ودردارة وتويلة بريف تل تمر، والتي تخضع لسيطرة الجيش السوري.