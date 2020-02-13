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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: مغادرة دفعة جديدة من السوريين إلى بلادهم

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم الخميس، عن مغادرة دفعة جديدة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن حرم معرض رشيد كرامي الدولي ازدحم على مدى ساعات الصباح بدفعة جديدة من السوريين العائدين طوعًا في سياق الخطة التي تنفذها المديرية العامة للأمن العام بإشراف ومتابعة من المدير العام اللواء عباس إبراهيم.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تسجيل إقبال كثيف على العودة لتكون الدفعة الأكبر منذ بدء تنفيذ مشروع العودة الطوعي، مشيرة إلى أن وحدات من الأمن العام عملت على استقبال السوريين وتوزيعهم على حافلات وزارة النقل السورية.

يذكر أن عدد السوريين في لبنان يبلغ حاليًا حوالي مليون و500 ألف، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.

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