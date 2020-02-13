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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: أردوغان يريد نهب غاز المتوسط واليونان ترد بتحالفات

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:45 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف الموقع الأمريكية "مودرن دبلوماسي" عن الدور الذي تلعبه الحكومة التركية في منطقة المتوسط، حيث يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستحواذ قدر المستطاع على مناطق حصرية غنية بالغاز في شرق المتوسط دون اعتبار لحقوق الدول الأخرى.

وكشف الموقع أن تركيا تعمل على تحقيق الانفصال بين اليونان والمناطق البحرية المجاورة في قبرص ومصر، وذلك لتجنب السيطرة اليونانية على خط أنابيب الغاز "EastMed" وبالتالي تحقيق الانفصال بين جنوب أوروبا وأفريقيا.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية الجديدة تبدأ من خط "كاس مارماريس" على حافة جزيرة "كاستيلوريزو" إلى الجنوب من جزيرة "كريت"، مع مثلث يدخل المنطقة البحرية بين المناطق الاقتصادية الخالصة في اليونان وقبرص ومصر، فإن تركيا تحاول عزل المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية عن المنطقتين القبرصية وشرق وجنوب البحر المتوسط​​، اللتين تم تصنيفهما بالفعل على أنهما غنيان بالنفط والغاز.

وحول الموقف الإيطالي لفت "مودرن دبلوماسي" إلى أن إيطاليا حذرة للغاية بشأن مسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية الليبية، بعد توقيع الاتفاقية البحرية بين أنقرة والوفاق في ليبيا، ولكن مع ذلك، في قمة القاهرة التي عقدت في 8 يناير الماضي، لم توقع إيطاليا الاتفاقية الرافضة للتدخل التركي في المتوسط واتفاقية الوفاق.

وأردف أن إيطاليا لا تحب الاستقلال المفرط لتركيا، ولكنها ليست سعيدة بالمشاريع البحرية اليونانية والقبرصية، ولكن على ناحية أخرى يوجد الدعم الفرنسي لليونان في المتوسط فضلا عن الاتفاقيات البحرية بين قبرص واللبنانيين والسواحل المصرية.

رد الفعل اليوناني
كشف الموقع الأمريكي أن اليونان بدأت تخطو خطوات واثقة لردع تركيا في المتوسط، حيث بدأت اليونان الآن بناء سياستها البحرية من جديد، وليس من قبيل الصدفة أن اليونان أرادت على الفور المشاركة في التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز "EMASOH"، والتي ستراقب العبور التجاري وغير التجاري في مضيق هرمز.

فضلا عن المحاولات اليونانية من أجل إنشاء حلف مع فرنسا، من خلال شركة "EMASOH" الفرنسية، التي تربطها الآن علاقة وثيقة مع اليونان ضد تركيا، وتشارك فيها بلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وألمانيا وهولندا والبرتغال، كما استغلت اليونان الرفض القبرصي تجاه تركيا، لا سيما من خلال منح تصاريح استكشاف في المناطق التي تحدها المناطق الاقتصادية الخالصة في إسرائيل ومصر وقبرص.

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