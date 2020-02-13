انخفاض الحرارة مرة أخرى الأرصاد تحذر من الانخداع بالجو (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية بدءًا من أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة، والتي وصلت على القاهرة إلى 20 درجة، ويتوقع أن تسجل اليوم 23 درجة مئوية، وغدًا الجمعة 24 درجة مئوية.وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو من 4 إلى 5 درجات مئوية، والطقس سيكون دافئا تمامًا أثناء ساعات النهار وسطوع الشمس على مدى اليوم، وهو ما يشعرنا بأن الطقس حار أثناء الظهيرة، ولكن الطقس يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.وناشدت، المواطنين عدم الانخداع في درجات الحرارة، حيث إنه سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من السبت المقبل، مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل للقاهرة الأحد المقبل.