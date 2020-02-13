سقوط 703 هاربين من تنفيذ الأحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، حملة موسعة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 703 أحكام قضائية وهم عبارة عن: 120 حكم حبس جزئي، و29 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 455 أحكام غرامات، و96 أحكام مخالفات.وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.