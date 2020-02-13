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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تواصل حملاتها على المجازر والشوادر لمنع ذبح البتلو

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة البيطرية حملاتها على الشوادر والمجازر لمنع ذبح البتلو.

وأكد تقرير الأداة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة أن هناك لجانا رقابية مكثفة بمحال الجزارة والشوادر بتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول التي لم تبلغ السن القانونية، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأوضح التقرير أن هناك لجانًا مفعلة لتطبيق القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذي كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطي على الأكثر 50 كجم لحوما أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطي لحوم تصل إلى 250 كجم تقريبًا أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من نفس الحيوان.

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