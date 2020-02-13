«العاشر من رمضان» يدشن حملة لإزالة الإشغالات

شن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، حملة مكبرة بالمناطق السكنية في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإنضباط بهدف الحفاظ على المظهر وإعادة هيبة الدولة اللائق بها في مدينة العاشر.وأوضح أنه نفذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات، في جميع أنحاء المدينة، حيث قامت إدارة الإشغالات والتعديات بجهاز المدينة بشن حملاتها اليومية بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، ومدير ادارة الاشغالات والتعديات بالجهاز، لافتا إلى أنه تم إزالة المخالفات البنائية في الأحياء السكنية (منطقة ابني بيتك)، (الحي الرابع عشر)، (الحي العاشر)، (الحي الثاني عشر)، لإعادة الانضباط وتنفيذ القانون وسرعة رصد المخالفة قبل الشروع فيها.وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات مستمرة لضبط المخالفات البنائية وعودتها لشكلها النظامى بداخل المدينة من خلال التواجد الدائم من مسؤولي مهندسي الأحياء السكنية لضبط المخالفات قبل الشروع فيها.