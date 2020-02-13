ترامب عن انسحاب الفلبين من معاهدة عسكرية مع أمريكا: سيوفر لنا الأموال

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أهمية انسحاب الفلبين من معاهدة عسكرية رئيسية مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن القرار سيوفر على الأميركيين الأموال.وتعد اتفاقية القوات الزائرة المبرمة في 1998، الإطار القانوني لتواجد القوات الأميركية على الأراضي الفيليبينية، وتعتبر محورية لمئات التدريبات العسكرية السنوية المشتركة التي تعد مكونًا رئيسيًا لعلاقات البلدين العسكرية الوثيقة.وقد أعلنت مانيلا الثلاثاء قرارها وبدء العد العكسي لطي صفحة الاتفاقية بعد ستة أشهر، ووصفت السفارة الأميركية في الفيليبين القرار "بالخطوة الخطيرة".وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك فلا بأس، سنوفر الكثير من الأموال" مؤكدًا علاقته الجيدة جيدا مع رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي.ويهدد دوتيرتي المعروف بخطابه الجريء منذ انتخابه في 2016 بإلغاء الحلف العسكري الفيليبيني الأميركي، ساعيًا في المقابل لتعزيز العلاقات مع روسيا أو الصين.وكان أشار مجددًا إلى رغبته في التخلي عن اتفاقية القوات الزائرة في يناير، بعد أن ألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول لعضو في مجلس الشيوخ الفيليبيني وقائد الشرطة السابق رونالد ديلا روزا.