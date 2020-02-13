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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين توقف التدريبات العسكرية مع أمريكا

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن وزير الدفاع الفلبيني اليوم الخميس عن توقف جميع التدريبات المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة، وذلك بعد دخول قرار وقف اتفاقية الدفاع التي يبلغ عمرها 21 عامًا حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.

وقال وزير الدفاع دلفين لورنزانا إنه بإمكان الولايات المتحدة أيضًا اختيار وقف الأنشطة حتى قبل سريان مفعول وقف اتفاقية القوات الزائرة لعام 1999 بعد مرور 180 يومًا على إرسال إشعار الوقف من جانب الحكومة الفلبينية أمس الأول الثلاثاء.

وأفاد في بيان بأنه "مع تقديم إشعار رسمي لإنهاء اتفاقية القوات الزائرة، ستستمر التدريبات العسكرية المزمع إجراؤها هذا العام مع الأميركيين كما هو مقرر في غضون الـ 180 يوما التي تظل فيها الاتفاقية سارية".

وقال: "لكن نظراءنا الأمريكيين قد يختارون وقف التدريبات المقررة قبل انتهاء الـ180 يومًا.. وبمجرد أن يصبح الأمر نهائيًا، سوف نتوقف عن إجراء مناورات معهم".

وتوفر الاتفاقية غطاءً قانونيًا لدخول القوات الأمريكية في الفلبين من أجل التدريبات المشتركة مع القوات الفلبينية.

ويمكن إنهاء الاتفاقية من خلال إشعار مكتوب من جانب أي من الطرفين، وهو ما يدخل حيز التنفيذ خلال 180 يومًا من إرساله.

وهدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أولًا بإنهاء الاتفاقية بعد أن ألغت الولايات المتحدة التأشيرة السياحية للسيناتور رونالد ديلا روزا، قائد الشرطة الوطنية السابق.

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