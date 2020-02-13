البترول: إضافة 4 طائرات جديدة باستثمارات 67 مليون دولار

قال اللواء يحيى حسين رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية، إن الشركة تعاقدت مع شركة (ليوناردو) الإيطالية، لشراء طائرتي هليكوبتر بتكلفة اجمالية بلغت 30 مليون دولار، مضيفا أن الشركة الإيطالية ستسلم الطائرتين خلال شهري مارس ويونيو، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر استلمتها الشركة بداية العام الحالي، وطائرة ذات جناح ثابت بتكلفة 22 مليون دولار، ليبلغ إجمالي استثمارات الشركة في الطائرات الجديدة منذ بداية العام الجاري 67 مليون دولار.وأوضح حسين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2020) - أن شركة خدمات البترول الجوية هي الناقل الوحيد لشركات البترول والغاز داخل مصر، مشيرا إلى أن أسطول الطائرات المملوك للشركة يبلغ 44 طائرة، 36 طائرة هليكوبتر من طرازات مختلفة و8 طائرات ذات الجناح الثابت.ولفت إلى أن الشركة تقوم بتعزيز البنية الأساسية، حيث قامت ببناء هنجر في مطار الجميل ببورسعيد وهنجر آخر في مطار برج العرب بالإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.وأكد أن الشركة تقوم باستغلال فائض الطاقة التشغيلية في قطاع السياحة، لافتا أن 15% من إيرادات الطائرات ذات الجناح الثابت من قطاع السياحة، كما أضافت الشركة نشاط غسيل أبراج الكهرباء باستخدام الطائرات الهليكوبتر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتمكنت الشركة تمكنت من الانتهاء من غسيل 15 ألف سلسلة في أقل من 6 أشهر فقط بدلا من 12 شهرا ما أدى إلى توفير فائض من الكهرباء.وأشار إلى أن صافي ربح الشركة بلغ 55 مليون دولار خلال 2019، متوقعا أن ترتفع الإيرادات بنسبة 15% والأرباح بنسبة 10% خلال العام الحالي بعد إضافة الطائرات الجديدة والتوسع في أنشطة الشركة.يذكر أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمتلك 75% من شركة خدمات البترول الجوية، وتمتلك شركة (برستو) الأمريكية نسبة 25% المتبقية.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.