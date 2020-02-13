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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تمدد فترة الحجر الصحي لمصابي «كورونا»

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:31 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، تمديد فترة الحجر الصحي المفروض على المواطنين والأجانب من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 30 يومًا.

وأوضحت وسائل إعلام حكومية كورية شمالية، وفقًا لموقع "نورث كوريا نيوز الإخباري" الذي يبث من العاصمة الكورية الجنوبية سول أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها بيونج يانج في إطار حالة الطوارئ الوطنية الأوسع نطاقًا والرامية إلى مكافحة تفشي الفيروس.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن السلطات في بيونج يانج مددت الفترة الزمنية التي يظل بموجبها المواطنون والأجانب تحت الحجر الصحي لمدة 30 يومًا، في الوقت الذي يتخذ فيه الشطر الشمالي إجراءات طوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الجمعية الشعبية العليا في البلاد (البرلمان) على هذا القرار.

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