الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر و60 سنتيمترًا، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 23شبين الكوم 11 22طنطا 10 22دمنهور 11 21الإسكندرية 11 21بلطيم 10 21مطروح 11 19السلوم 10 19سيوة 05 23بورسعيد 11 22دمياط 10 22الزقازيق 10 22الإسماعيلية 10 24السويس 10 24العريش 10 22رفح 10 21رأس سدر 09 21نخل 04 21نويبع 12 23طابا 11 21كاترين 02 18الطور 12 23شرم الشيخ 15 24الغردقة 14 23مرسى علم 13 24الفيوم 10 24بني سويف 10 24المنيا 09 23أسيوط 09 23سوهاج 08 24قنا 10 25الأقصر 10 26أسوان 10 27أبو سمبل 11 26الوادي الجديد 07 25شلاتين 12 25أبو رماد 13 23حلايب 13 22رأس حدربة 14 21