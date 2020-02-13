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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الأطفال والمراهقين بعض التدريبات الرياضية أو الأيروبيكس تجنبهم الإصابة بالاكتئاب.

وفي الوقت الذي يكشف فيه العلم أن ممارسة قدر معقول من النشاط البدني مفيد للبالغين حيث يساعدهم على النوم ويخفض من ضغط الدم ويحميهم من الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى ينل فيها التوتر ويحسن من المزاج العام فإن الدراسة الجديدة أكدت على أن ممارسة النشاط البدني مفيد للغاية للأطفال والمراهقين.

وتقول الدراسة أنه لو لم يكن المراهق والطفل رياضيا بطبيعته فإن هناك صعوبة في إقناعه بالتخلي عن قضاء ساعات طويلة على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت وهو الأمر الذي يزيد من احتمالات تعرضه للاكتئاب.

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في العدد الأخير من مطبوعة لانسيت فيسياترى أن قضاء نحو 60 دقيقة في القيام بحركات بسيطة في سن الـ12 عاما يوميا يؤدى لخفض الشعور بالإحباط بنسبة 10 في المئة على الأقل في سن الـ18 عامًا.

وتشير الدراسة إلى أن هذا النشاط البدني يتراوح بين العدو وقيادة الدراجة والرسم أو حتى العزف على آلة موسيقية.

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