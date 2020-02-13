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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ندوة «وسائل فعالة فى تربية الأطفال» بمكتبة مصر الجديدة.. اليوم

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:46 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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تواصل مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس فعالياتها٬ حيث تعقد في الخامسة من مساء اليوم الخميس، ندوة بعنوان "التربية الإيجابية.. أدوات ووسائل فعالة فى تربية الأطفال" والتي تحاضر فيها الأخصائية التربوية٬ منى عز الدين.

وتتضمن محاور الندوة: مباديء التربية الإيجابية٬ معايير تربية الأطفال الفعّالة٬ مهارات التواصل الفعّال وحل المشكلات مع الطفل٬ نظرة جديدة لسلوك الطفل٬ التعرف على كتب التربية الإيجابية٬ التعرف على أدوات التربية الإيجابية الــ52.

وبحسب ألفريد أدلير تتلخص مبادئ الاحترام المتبادل بين الآباء وأبنائهم على الموازنة بين نموذج الحزم واللطف، فالحزم يكون باحترام الكبار واحترام متطلبات الموقف واللطف يكون باحترام الطفل واحتياجاته، إن الأطفال يرتاحون أكثر في البيئة التي تحكمها قوانين أو مبادئ واضحة يحترمها الجميع، إن القوانين يجب أن يشارك في وضعها الأطفال كما يجب أن تطبق على الكبار كما الأطفال وهذا يصنع احتراما متبادلا وثقة كبيرة في الأبوين، ويجنبك الكثير من الجدل والغضب الناتج عن الحزم في المواقف الصعبة.

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