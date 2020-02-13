تعرف على عروض صندوق التنمية الثقافية اليوم

ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي "مولانا آزاد" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ يعرض في السابعة مساء اليوم٬ فيلم barely ki barfi بقاعة سينما الهناجر.الفيلم إنتاج عام 2017، بطولة ايوشمان خورانا٬ كريتي سانون٬ راجكومار راو٬ ومن إخراج أشويني لير تيواري.وتدور أحداثه في قرية باريللي الصغيرة٬ حيث تعيش "بيتي" الفتاة المتحررة بشروطها الخاصة وترفض إرغامها على الزواج وتتغير حياتها حينما تقابل شيراج دوبي وبريتام فيدروي.في سياق متصل يقيم بيت الغناء العربى٬ بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز في السابعة والنصف مساء٬ حفل غنائي لفرقة (الحب والخير والجمال).الحفل قيادة المايسترو أحمد رمضان عبد الفتاح، ويتضمن عددًا من الأغاني الجماعية منها: ماشي بنور الله، كل الناس بيقولوا يارب، وكذلك عدد من الأغاني الفردية منها: الدنيا ريشة في هوا، كلمة حلوة، أول مرة تحب يا قلبي، مدد يا نبي.يذكر أن، فرقة الحب والخير والجمال أنشئت عام 2018 لتقديم فن هادف يعتمد على عدد من الأصوات الشابة الموهوبة، وقدمت العديد من الحفلات في عدد من المراكز الثقافية التي لاقت استحسانًا واسعًا.أما في الثامنة مساء٬ يستقبل٬ المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي بالمنيل٬ حفل جديد من حفلات الموسيقى الكلاسيكية.ويحتفي المركز بعيد الحب من خلال مشاركة المجموعة الموسيقية الفرنسية Des Equilibres في أولى أيام جولتها الإقليمية بالشرق الأوسط، حيث تقدم "إكيليبر" أعمال لملحنين فرنسيين وأعمال كلاسيكية ومعاصرة، وفي عيد الحب يحتفل الفريق أيضًا بمرور 250 عام على مولد العبقري "بتهوفن" من خلال تقديم بعض أعماله، بالإضافة للمؤلف الفرنسي "سان سانص" من خلال أعضاء الفريق الأساسين: ديميتري فاسيلاكس (بيانو)، أغنيس بايكا (فيولينة) وكارولين بويتا على آلة التشيللو.يذكر أن، الفرقة تكونت عام 2006، وقدمت مجموعة كبيرة من الحفلات داخل فرنسا وخارجها.