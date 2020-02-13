مطران بورسعيد يختتم زيارته الأولى إلى سيدنى

يختتم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني؛ زيارته الرعوية إلى أستراليا اليوم الخميس؛ بعد انتهاء زيارته الأولى كنائب بابوى لإيبارشية سيدنى وتوابعها، والتي استمرت ٥ أسابيع قام خلالها بزيارة كنائس الايبارشية في مدينتي سيدني وبريسبان.والتقى الانبا تادرس خلال الزيارة بشعب، ولجان، وخدام، وكهنة الايبارشية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورجال القانون.وتضمنت الزيارة اتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية أهمها تعيين وكيل، وسكرتير لجنة مالية وإدارية للإيبارشية، ولجنة أوصياء على أموال وممتلكات الإيبارشية منها: الكنائس، ومراكز الشباب، والمدراس القبطية وغيرها والعمل على تعديل دستور الايبارشية المسجل لدى الجهات والمؤسسات الحكومية الأسترالية.ومن المقرر أن يقدم الأنبا تادرس مطران بورسعيد والنائب البابوي لإيبارشية سيدني؛ عقب عودته من إيبارشية سيدنى تقريرًا مفصلًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن إيبارشية سيدني.