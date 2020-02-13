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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة لتهريب كمية من الأدوية البشرية بمطار القاهرة

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:04 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءًا على مذكرة من محمد جبريل مأمور الأمن الجمركي وسيد مغازي رئيس قسم الأمن الجمركي بالاشتباه فى قيام موظف بإحدى شركات الخدمات العاملة بمطار القاهرة الدولي بتهريب كمية من الأدوية البشرية.

بالعرض على عبدالعال نعمان وفوزى العميري نائبى مدير الإدارة وفكيه حامد بإدارة الأمن الجمركي تقرر تفتيش الموظف ذاتيًا وتفتيش سيارته فتبين وجود ٧٨٤٠ قرص سيتوتك الخاصة بالإجهاض مخبأة على جسمه وداخل سيارته الخاصة.

وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي 250 ألف جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 27 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعلوى الملط رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

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