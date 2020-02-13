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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة لتهريب 4284 شريط سولبادين بمطار برج العرب

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:00 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط السعودية القادم من جدة على متن الخطوط السعودية اشتبه محمد الشربينى رئيس الوردية فى الراكب "أ. ع. ع" والذي ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة خالد منير ومينا رياض فأفاد بوجود كثافات عالية وأجسام معتمة.

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش الراكب وأمتعته مكونة من: دينا ابراهيم، وجورج شاكر ومحمود النجار مأمور الحركة وابراهيم شحاتة أمن جمركي وهلال الغزالي تهريب جمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر حامد مدير إدارة مكافحة التهريب تبين وجود 4284 شريط سولبادين مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 257 ألف جنيه.

وقرر محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2020 وإحالة الراكب للجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدي الأنصاري رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على قطاع العمليات بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

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