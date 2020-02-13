«الشيوخ» يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران.





ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قوى الحرب، اليوم الخميس، وسط مخاوف من إمكان دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران دون استشارة الكونجرس.





وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي سيستخدم الفيتو ضد القرار في حال إقراره، إلا أنه وجه تحذيرًا إلى مجلس الشيوخ، في وقت سابق الأربعاء، بوجوب التصويت ضده وعدم والحد من خياراته المتعلقة بسياسته.





وكتب ترامب على موقع تويتر: «من المهم جدًا لأمن لبلدنا أن لا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار قوى الحرب المتعلق بإيران».





وأضاف ترامب: «نحن نقوم بعمل جيد جدًا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف، إذا كانت يداي مغلولتان فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة، الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري»، وفقًا لـ«فرانس برس».





وفي يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد إعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.





وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي تيم كاين، إن مشروع القرار هذا يهدف إلى منع شن حرب من جانب واحد.



