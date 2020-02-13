رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مناقشة مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران.

ويتوقع أن يتم التصويت على القرار المتعلق بصلاحيات قوى الحرب، اليوم الخميس، وسط مخاوف من إمكان دخول ترامب في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران دون استشارة الكونجرس.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي سيستخدم الفيتو ضد القرار في حال إقراره، إلا أنه وجه تحذيرًا إلى مجلس الشيوخ، في وقت سابق الأربعاء، بوجوب التصويت ضده وعدم والحد من خياراته المتعلقة بسياسته.

وكتب ترامب على موقع تويتر: «من المهم جدًا لأمن لبلدنا أن لا يصوت مجلس الشيوخ لصالح قرار قوى الحرب المتعلق بإيران».

وأضاف ترامب: «نحن نقوم بعمل جيد جدًا مع إيران، وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف، إذا كانت يداي مغلولتان فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة، الديمقراطيون يقومون بذلك فقط في محاولة لإحراج الحزب الجمهوري»، وفقًا لـ«فرانس برس».

وفي يناير الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته الخاصة من هذا القانون، وذلك بعد إعطاء ترامب الأمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وما تبع ذلك من هجمات صاروخية انتقامية إيرانية على قواعد أميركية في العراق، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي تيم كاين، إن مشروع القرار هذا يهدف إلى منع شن حرب من جانب واحد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كاين قوله: «على الكونجرس أن يعيد تأكيد دورنا الدستوري في قضايا الحرب والسلام».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

«كيارا» تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

منذ حوالي 13 ساعة

مهاجم الترجي السابق: لاعبو الزمالك لا يمتلكون الخبرة الإفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس البعثة الطبية يكشف حقيقة مد فترة احتجاز العائدين من «ووهان»

منذ ساعة و 19 دقيقة

«الشيوخ» يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

منوعات

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

غدًا.. ليلة فى حب سيد درويش بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون

«اللغة العربية وأهميتها».. ندوة بثقافة قنا

20 فبراير.. «العربية للسينما» تعرض أفلامًا روائية قصيرة بالهناجر