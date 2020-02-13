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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فوكس بيزنس»: تقريرنا بشأن موافقة ترامب على السلام مع طالبان خاطئ

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:41 ص
جريدة الدستور
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اعترفت شبكة "فوكس بيزنس" بأن تقريرها الذي أوردته، يوم الأربعاء، وجاء فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن قرارًا مشروطًا بإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية غير صحيح.

كانت شبكة فوكس بيزنس، أفادت مساء أمس الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي أعلن قرارًا مشروطًا لإبرام اتفاق سلام مع طالبان في أفغانستان.

وأفادت "رويترز" نقلا عن مصادر أنه من الممكن توقيع اتفاق هذا الشهر.

وكان ترمب التقى بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، في 28 نوفمبر 2019، خلال زيارة غير معلنة للقوات الأميركية في أفغانستان، وقال الرئيس الأمريكي إن "حركة طالبان الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق سلام"، وأعرب عن اعتقاده أن الحركة "تريد وقف إطلاق النار".

يشار إلى أن ترمب أوقف المحادثات مع طالبان، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق على سحب قوات أمريكية وقوات أجنبية أخرى مقابل ضمانات أمنية من طالبان، بعد أن نفذت الحركة تفجيرات في كابول خلال سبتمبر أودت بحياة 12 شخصا، منهم جندي أمريكي.

وأكدت الولايات المتحدة أنها زادت وتيرة عملياتها ضد المتشددين في أفغانستان منذ انسحاب ترامب من محادثات طالبان.

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