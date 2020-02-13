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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تحصل على دعم السنغال للفوز بمقعد فى مجلس الأمن

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:39 ص
جريدة الدستور
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حصل رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، على دعم السنغال في مسعى بلاده للحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

ووفقا شبكة "جلوبال نيوز الكندية"، فقد تعهد الرئيس السنغالي ماكي سال لترودو بدعم مسعى كندا للحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك في ختام الجزء الثاني من زيارة ترودو لأفريقيا.

وقال سال، في مؤتمر صحفي مشترك في قصر الرئاسة السنغالية في داكار إنه "من السهل جدا" دعم كندا في هذا المسعى، مؤكدًا أنه سيتحدث إلى نظرائه الأفارقة لتشجيعهم على الاقتراع لكندا عندما يحين موعد تصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يونيو المقبل.

يذكر أن ترودو قام جولة في القارة الأفريقية منذ يوم السبت الماضي من أجل الحصول على دعم كافة الدول الأفريقية لكندا في مسعاها، بجانب تعزيز العلاقات مع القارة السمراء.

وتتنافس كندا والنرويج وإيرلندا على مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن تبلغ مدة العضوية كل منهما عامين.

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