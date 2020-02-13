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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلن أول إصابة بـ«كورونا» فى لندن

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:18 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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أعلنت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة لندن، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى تسعة.

ويوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، أصيبوا بعد اتصالهم مع أحد المرضى المصابين بالفيروس داخل البلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم نقل المرضى الأربعة الجدد، إلى وحدات الأمراض المعدية في مستشفيات جايز وسانت توماس ورويال فري في العاصمة لندن.

وقال بيان لوزارة الصحة البريطانية: «إن حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد تهديدًا خطرًا ووشيكًا للصحة العامة».

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1,113 شخص، وعدد الإصابات إلى 44.653 حالة.

وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي تسجيل 1,638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وفقًا لـ«فرانس برس».

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