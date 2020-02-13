ارتفاع وفيات «كورونا» فى الصين إلى 1310 حالات

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 1310 حالات على الأقل.وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.