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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع اليورو إلى أقل مستوى له منذ 2017

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:54 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تصاعدت وتيرة تراجع العملة الأوروبية الموحدة الذي بدأ في العام الحالي، مع تزايد المخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الألماني دائرة الركود، على خلفية التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع اليورو أمام الدولار مساء الأربعاء إلى أقل مستوياته منذ 2017، وأمام الفرنك السويسري إلى أقل مستوى له منذ 2016 وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 5ر0% إلى 0865ر1 دولار لكل يورو.

وجاء تراجع العملة الأوروبية في ظل المخاوف الناجمة عن سيناريو خروج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من السلطة وتعيين خليفتها في وقت لاحق من العام الحالي، وموقف معسكر الحمائم المؤيد للسياسة النقدية المرنة في البنك المركزي الأوروبي.

يأتي ذلك في حين يتوقع مصرف دويتشه بنك إعلان انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة طفيفة خلال الربع الأخير من العام الماضي مع تباطؤ القطاع الصناعي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين والعديد من الدول.

كما سجل الناتج الصناعي في منطقة اليورو أسرع تراجع له منذ أربع سنوات في نهاية العام الماضي بحسب البيانات التي نشرت الأربعاء.

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