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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإعادة بين محمد عبدالحكيم وعبدالله خليفة فى الانتخابات التكميلية بملوى

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:36 ص
جريدة الدستور
المنيا - على حسين
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أسفرت نتائج الفرز في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا عن الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن محمد عبدالحكيم أبوزيد، وشهرته صابر عبدالحكيم وعبدالله محمد عبدالله خليفة مستقل.

وأكدت مصادر حزبية أن المؤشرات الأولية أظهرت أن إجمالي عدد الأصوات بلغ 79481 صوتًا، والصحيح منها 76776 صوتًا، والباطل 2702 صوت.

وحصد عبدالله محمد عبدالله خليفة وشهرته عبدالله خليفة على 10375 صوتًا، ومحمد عبدالحكيم أبوزيد وشهرته صابر عبدالحكيم مرشح مستقبل وطن 26576 صوتًا، وأحمد جمال أحمد موسى 9980 صوتًا، وأسامة عبدالشكور حمزة دردير 8811 صوتًا، وصلاح إسماعيل علي مطر وشهرته صلاح مطر 7537 صوتًا، ومينا جميل شنودة 7698 صوتًا، وزاهر ناجح زاهر وشهرته زاهر دياب 5802 صوتًا.

يذكر أن 7 مرشحين تقدموا للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة السابعة بملوي بعد وفاة نائب الدائرة السابق أحمد شرموخ، حيث بدأت الانتخابات يومي 11 و12 من شهر فبراير الجاري.

ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألفًا و867 ناخبًا، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و153 لجنة فرعية وأشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل، موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي.

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