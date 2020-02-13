رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة الصحة العالمية تعلق على «نهاية فيروس كورونا»

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن من المبكر جدًا القول ما إذا وصل فيروس كورونا المستجد إلى ذروته أو متى يمكن أن ينتهي، وذلك بعدما بدأ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بالتراجع.

ونقلت «فرانس برس»، عن مدير البرامج الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين للصحافيين: «أعتقد أنه من المبكر جدًا في الوقت الراهن أن نحاول التكهّن ما إذا كان الوباء في مراحله الأولى، الوسطى أو النهائية».

وتحدث مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جيبريسوس عن «استقرار في عدد الإصابات الجديدة المسجلة في الصين الأسبوع الماضي»، مشددًا على ضرورة عدم التسرع في إطلاق الاستنتاجات.

وتابع: «تفشي الفيروس مفتوح على كل الاحتمالات».

وأشاد المدير العام للمنظمة بكمبوديا لموافقتها على استقبال السفينة السياحية الأمريكية «ويستردام» التي رفضت دول آسيوية عدة استقبالها خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال: «هذا مثال على التضامن الدولي الذي لطالما نادينا به»، مضيفًا أن «تفشي الفيروسات يمكن أن يظهر أفضل ما في الإنسان او أسوأ ما فيه، إن وصم أفراد أو أمم بأسرها لا يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بجهود التصدي».

وقال الأمين العام إن «الوصم يؤدي إلى تحويل الانتباه ويحرض الناس ضد بعضهم بدلًا من تركيز كل طاقاتنا على التصدي لتفشي الفيروس».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

السعودية تبدأ التحقيق مع 475 موظفًا بتهم فساد

منذ أقل من ساعتين

العراق.. إعادة فتح جسر السنك والتصعيد يتواصل فى ذي قار وبابل

منذ حوالي 12 ساعة

«كيارا» تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

منذ حوالي 17 ساعة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

غدًا.. ليلة فى حب سيد درويش بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون

«اللغة العربية وأهميتها».. ندوة بثقافة قنا

20 فبراير.. «العربية للسينما» تعرض أفلامًا روائية قصيرة بالهناجر