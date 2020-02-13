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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإطفاء الكويتية»: ارتفاع ضحايا حادث الانهيار الرملى إلى 4 حالات

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:42 ص
جريدة الدستور
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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانهيار الرملي الذي وقع، في وقت سابق أمس الأربعاء، بمدينة "المطلاع" السكنية جنوبي الكويت إلى 4 قتلى.

وأضافت "الإطفاء الكويتية"، في بيان صحفي، أن رجال الإنقاذ مازالوا يواصلون جهودهم؛ لمحاولة إنقاذ العمال العالقين أسفل الرمال.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغًا بوقوع انهيار أرضي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة إنقاذ العمال الذين هوت عليهم الرمال داخل الحفرة؛ حيث تم انتشال ستة عمال، بينهم 3 قتلى.

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