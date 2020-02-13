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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الكويتية تعلق استلام صفقة مروحيات (الكاراكال) لخلل فنى

الخميس 13/فبراير/2020 - 01:00 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعليق استلام صفقة مروحيات الكاراكال التي تعاقدت عليها مع الشركة الفرنسية المصنعة لهذا الطراز.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء، أنه "تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لبحث موضوع الخلل الفني في هذه الطائرات، وانتظار نتائج فحصها".

وقالت وزارة الدفاع عبر حسابها على تويتر في توضيح منها حول ما تقدم به بعض النواب بمجلس الأمة من تساؤلات واستفسارات حول وجود الخلل الفني بمروحيات (الكاراكال) وما تعرضت له طائرتان من هذا النوع قبل تسلمها رسميًا من الشركة المصنعة، إن اللجنة المشكلة ستعمل على ضمان وصول جميع الطائرات سالمةً إلى أرض الوطن ودون وجود أي خلل فني فيها.

وأكدت الوزارة، تعليق استلامها لتلك الطائرات في الوقت الراهن إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة واستلام تقارير الشركة المصنعة لها بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك الطائرات.

كانت دولة الكويت وقعت في أغسطس 2016، عقدا مع مجموعة "إيرباص" الفرنسية، لشراء 30 مروحية من نوع "كاراكال" بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي.

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